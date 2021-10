Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Randall D. dinsdag in zijn cel aangehouden in verband met de moord op Lucas Boom in 2015 in Zaandam. Boom werd destijds voor de ogen van tientallen schoolkinderen op klaarlichte dag doodgeschoten.

D. zit al vast op verdenking van betrokkenheid bij de vergismoord op de zeventienjarige Mohamed Bouchikhi in 2018 in Amsterdam.

Het OM zegt dat D. wordt gezien als een van de uitvoerders van de liquidatie. Hij was in 2015 ook al in beeld als verdachte, maar werd destijds vrijgelaten vanwege een gebrek aan bewijs. Op basis van een verklaring die vorig jaar werd afgelegd door een anonieme getuige is D. opnieuw aangehouden.

D. werd vorig jaar juni in Curaçao aangehouden en aan Nederland overgedragen. Aanleiding was het drama waarbij de onschuldige Bouchikhi werd doodgeschoten in een buurthuis op Wittenburg.

Niet hij, maar Gianni L. zou het doelwit zijn geweest van twee gewapende mannen die begin 2018 het buurthuis binnendrongen. Volgens Het Parool waren D. en medeverdachte Emylio G. op zoek naar L., omdat die ruzie zou hebben gehad met de zoon van D.

Moord vond plaats voor ogen schoolkinderen

Nu is D. dus opnieuw aangehouden wegens zijn vermeende betrokkenheid bij de dood van crimineel Boom. De liquidatie leidde destijds tot de nodige ophef omdat deze plaatsvond naast het schoolplein van een basisschool in Zaandam.

Een van de schutters zou zijn wapen ook op de kinderen hebben gericht. De 43-jarige Boom overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Het OM verwacht op korte termijn meer verdachten van deze moord aan te houden.