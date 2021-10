Twee 15-jarige jongens en een 18-jarige man uit Den Haag hebben zich bij de politie gemeld vanwege de dood van een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het slachtoffer werd maandagavond door een tram aangereden bij de tramhalte aan de Anthony Fokkersingel in Den Haag. Volgens getuigen is hij geduwd.

Een van de verdachten heeft zich maandagavond vrijwillig bij een politiebureau gemeld. De twee andere verdachten meldden zich dinsdagochtend, laat de politie dinsdagmiddag weten. Ze zitten in volledige beperkingen en mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat.

De politie werd rond 20.50 uur gealarmeerd omdat iemand aangereden was door een tram. Hulp mocht niet meer baten en het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Op basis van getuigenverklaringen riep de politie ertoe op uit te kijken naar drie personen die mogelijk betrokken waren bij het incident. Er gingen verhalen rond dat het slachtoffer door hen zou zijn geduwd.

De politie laat weten nog uitgebreid onderzoek te doen naar wat zich precies heeft afgespeeld. Betrokkenen, onder wie de trambestuurder en getuigen, krijgen hulp aangeboden.