Een van de drie verdachten in de moordzaak rondom Sven Prins komt dinsdag op vrije voeten, omdat hij mogelijk een kortere straf krijgt dan de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht. Dat besloot het gerechtshof in Den Bosch maandagavond. Sergio K. werd in eerste aanleg nog tot dertig jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens betrokkenheid bij de moord.

Afgelopen weekend werd bekend dat er een nieuwe verdachte in beeld is voor de moord op de dertigjarige Brunsummer. Als die genoemde persoon daadwerkelijk de schutter was, is de op vrije voeten gestelde Sergio K. onschuldig.

Prins werd in september 2015 tijdens een achtervolging met meerdere salvo's uit een kalasjnikov beschoten vanuit een auto met drie inzittenden. Toen hij strompelend een tuin in vluchtte, werd hij door de bijrijder in de rug geschoten. De man bij wie Prins zelf in de auto zat, kon ontkomen.

Sergio K. en Xionel B. kregen allebei dertig jaar cel voor de moord, Jurandy T. levenslang. De drie gingen in hoger beroep.

Een maand geleden werd plotseling de naam van de Belg Hassan K. geroepen vanaf de publieke tribune. Dat gebeurde nadat de advocaat-generaal tegen alle drie de verdachten dertig jaar cel had geëist. Toen de rechters daarop vroegen of dat inderdaad de naam is van de schutter, bevestigde Sergio K. dat.

Nieuwe verdachte hoeft niet meteen te worden gehoord

Deze nieuwe verdachte hoeft niet meteen te worden gehoord. Na verzoeken van het Openbaar Ministerie en de verdediging om dat wel te doen, stelde het gerechtshof in Den Bosch maandag een beslissing over een verhoor uit en ging verder met de zitting.

T., die bekende met de kalasjnikov te hebben geschoten, had eerder al gezegd dat K. niet betrokken was bij de moordrit. Hij heeft wel al gezegd dat het om iemand ging met een spleetje tussen de tanden. Dat past precies in het signalement van Hassan K., zei de advocaat-generaal maandag. Sergio K. zelf heeft uit angst voor represailles nooit uit eigen beweging een naam durven noemen.

De advocaat van Sergio K., Mark Nillesen, zegt dat zijn cliënt moet worden vrijgesproken. "Voor een veroordeling van mijn cliënt móét Hassan K. eerst gehoord worden. Anders komt er ruzie met de Hoge Raad."

De uitspraak is op 11 november.