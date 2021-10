In Den Haag is maandagavond een persoon overleden door een aanrijding met een tram, meldt de politie. Dit gebeurde bij de tramhalte op de Anthony Fokkersingel. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf.

De aanrijding vond plaats rond 20.50 uur. Nieuwssite Regio15 meldt dat ooggetuigen hebben gezien dat het slachtoffer door een paar jongens voor de tram werd geduwd. De politie heeft dat nog niet bevestigd en laat weten de oorzaak van de aanrijding te onderzoeken.

Via Burgernet heeft de politie opgeroepen om in de buurt van het incident uit te kijken naar drie jongens. Ze zijn in het zwart gekleed en op de voorkant van hun truien staan witte letters.

De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen de aanwezigheid van de jongens in de buurt en de aanrijding. Het is echter onduidelijk of het gaat om de getuigen van het ongeval of verdachten, aldus een woordvoerder.