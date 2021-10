Aids bestaat "in principe" niet voor witte hetero's, zo zei FVD-voorman Thierry Baudet afgelopen weekend tijdens een bijeenkomst van zijn partij. Het Aidsfonds en belangenorganisatie COC laten aan NU.nl weten deze uitspraak af te keuren, aangezien hiv en aids ook deze groep treffen.

"De 'h' in hiv staat voor human, omdat het ons allemaal raakt. Dat laten ook de 37 miljoen mensen die wereldwijd leven met hiv zien", aldus het Aidsfonds in een reactie.

Elk jaar zijn er in de wereld nog anderhalf miljoen mensen die hiv oplopen en overlijden bijna 700.000 mensen aan aids, de ziekte die door hiv wordt veroorzaakt. In Nederland leven er 22.000 mensen met hiv, die met medicijnen gezond blijven en hiv niet meer overdragen.

"Hiv discrimineert niet, Baudet blijkbaar wel", zegt Philip Tijsma van belangenorganisatie COC tegen NU.nl. "Hij maakt het een probleem van homoseksuelen en zwarte mensen, terwijl het een probleem is van ons allemaal."

Tijsma noemt de uitspraken schadelijk. "Het treft mensen op alle continenten. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich ertegen beschermt. Bovendien is het erg kwetsend voor al die mensen die mensen in hun omgeving hebben die leven met hiv/aids of die eraan zijn overleden."

In Nederland krijgt bijna niemand meer aids, omdat er medicatie beschikbaar is. In 2019 werd het merendeel (63 procent) van de nieuwe hiv-diagnoses gevonden bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). 28 procent van de diagnoses werd opgelopen via heteroseksueel contact, zo bleek uit de HIV Monitoring Report 2020.

Humberto Tan spreekt zich uit tegen uitlatingen

Humberto Tan haalde zondagavond in zijn talkshow uit naar Baudet. "Nu kan ik er allemaal officiële cijfers bij halen, bijvoorbeeld van het Aidsfonds, en laten zien dat het kolder is wat hij zegt, maar daar gaat het bij hem niet om. Hij komt nu weer met een verhaal dat de superioriteit van blanke heteromannen zou moeten onderstrepen. Daar gaat het Baudet om."

Tan noemde verschillende voorbeelden van mensen die aan aids zijn overleden, zoals zijn eigen broer, de broer van politicus Eberhard van der Laan en de broer van demissionair premier Mark Rutte.

"Baudet vindt het nodig om al dat leed te bagatelliseren en te overgieten met een racistisch, homofoob sausje. En dat in het weekend dat het betaalde voetbal de regenboogfamilie omarmd heeft en zichtbaar steunt."