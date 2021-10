De NS gaat nieuwe middelen testen die moeten voorkomen dat vandalen graffiti op treinen spuiten. Door onder meer sensoren, drones en camera's in te zetten wil de vervoerder voorkomen dat de treinen worden beschadigd.

De laatste jaren is het aantal bekladdingen met graffiti toegenomen, laat de NS weten. In 2020 werd ruim 142.000 vierkante meter trein beklad, een toename van 65 procent sinds 2015. Dat vandalisme kostte de vervoerder in 2020 al meer dan 10 miljoen euro.

De nieuwe maatregelen moeten ervoor zorgen dat er minder graffiti op treinen wordt gespoten. De komende tijd test de NS daarvoor onder meer camera's en sensoren die een signaal afgeven bij beweging. Ook worden drones getest die beelden maken van de opstelterreinen, waar de meeste treinen worden beklad.

De NS heeft daarnaast een databank opgezet waarin medewerkers informatie over de aangebrachte graffiti kunnen delen. Zo kan de vervoerder niet alleen gericht beveiliging inzetten op bepaalde plekken, maar kunnen bijvoorbeeld ook verschillende graffitiwerken aan elkaar worden gekoppeld.

Het vandalisme kost de NS niet alleen geld, maar zorgt volgens de vervoerder ook voor hinder voor reizigers. De treinen moeten namelijk worden schoongemaakt en zijn daarom even niet inzetbaar. Dat kan zorgen voor minder zitplekken voor de reizigers. Ook zouden reizigers zich minder prettig voelen in treinen die niet schoon zijn.