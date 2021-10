In de nacht van zondag op maandag is een man in Eindhoven door twee andere mannen aangevallen met een hakbijl en een ijzeren staaf, schrijft het Eindhovens Dagblad. De man is zwaargewond en werd ter plaatse in een ambulance behandeld door een trauma-arts, waarna hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens getuigen kreeg het slachtoffer klappen met een hakbijl en een ijzeren staaf. Hij viel tegen de grond en werd tegen zijn hoofd geschopt. Straatbewoners hoorden geschreeuw en belden 112. De twee aanvallers gingen er vlak daarna vandoor.

Een van de bewoners filmde het incident en heeft de beelden aan de politie gegeven. Volgens de getuigen droeg een van de aanvallers een bivakmuts.

De politie is een onderzoek begonnen. Het motief voor de aanval is nog niet bekend.