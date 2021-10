De politie heeft zondagmiddag ingegrepen bij een demonstratie op de Erasmusbrug in Rotterdam. Een groep van meer dan vijftig mensen werd door de politie ingesloten en aangehouden.

Ze worden volgens de politie verdacht van het in bezit hebben van "verboden attributen". Dat zouden volgens de politie onder meer wapens kunnen zijn.

De groep is geïsoleerd van de demonstratie en wordt afgevoerd in een lege tram die is aangekomen op de Erasmusbrug. Een deel van de demonstranten schreeuwt dat de gearresteerden moeten worden vrijgelaten. Op de brug staan nog ongeveer duizend mensen, de rest is inmiddels doorgelopen.

Onder het motto 'Huizen voor mensen, niet voor winst' zijn zondagmiddag in Rotterdam enkele duizenden mensen uit heel het land bijeen voor een protest onder de naam Woonopstand. Het is het tweede grote protest na Amsterdam vorige maand, waar 15.000 mensen bijeenkwamen. Volgens de Rotterdamse politie gaat het om ongeveer 7000 mensen.

Optocht via Erasmusbrug naar centrum

De organisatoren zeiden vooraf te hopen op deelname van tien- tot vijftienduizend demonstranten. Tijdens de manifestatie in het Afrikaanderpark waren er diverse sprekers, onder wie mensen die in de huidige woningmarkt in de knel zijn komen te zitten.

Daarna volgde een optocht door Rotterdam-Zuid. Via de Erasmusbrug liepen deelnemers vervolgens richting het eindpunt van de demonstratie bij de Markthal in het centrum van de stad.

De demonstranten hebben negen eisen geformuleerd om de woonsituatie te verbeteren. Ze eisen onder meer het recht op betaalbare woonruimte, grotere beschikbaarheid van woningen, meer investeringen in volkshuisvesting, minder marktwerking en lagere huren.