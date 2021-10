Een agent heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 3.00 uur met een waarschuwingsschot een einde gemaakt aan een vechtpartij bij een tankstation in Arnhem. Er zijn zes mannen opgepakt, twee mannen van 33 en 34 jaar uit Arnhem, een 44-jarige man uit Doorwerth, een 36-jarige man uit Oosterbeek en twee mannen van 21 en 26 jaar uit Zevenaar.

Agenten kwamen af op een melding van een vechtpartij aan de Ir J. P. van Muilwijkstraat waarbij ook vuurwapens zouden zijn gezien. Ze trokken uit voorzorg hun vuurwapens en bevalen de mannen te stoppen en te gaan liggen.

De mannen negeerden de politiemannen en gingen gewoon door. Pas toen een van de agenten een waarschuwingsschot loste, reageerden ze.

Na hun aanhouding bleken de mannen hamers, een boksbeugel en een ploertendoder bij zich te hebben. Die zijn in beslag genomen. De verdachten blijven voorlopig vastzitten.

Volgens een politiewoordvoerder is het "niet waarschijnlijk" dat de vechtpartij iets te maken heeft met geweld tussen supporters van NEC en Vitesse. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar in de Eredivisie.

Politie houdt bij ander Arnhems incident wel rekening met supportersgeweld

Rond een ander incident in Arnhem, in dezelfde nacht, houdt de politie wel rekening met supportersgeweld, laat een woordvoerder weten aan NU.nl. Bij een tankstation in Arnhem trof de politie in de nacht van zaterdag op zondag een zwaargewonde jonge man aan.

Het slachtoffer is achttien jaar en komt uit Lent, een plaatsje in de gemeente Nijmegen. Hij ligt momenteel in het ziekenhuis.

De politie denkt dat de man ernstig is mishandeld tijdens een vechtpartij. Volgens de woordvoerder loopt het onderzoek nog.

Het tankstation ligt aan de Dr. C. Lelyweg, die loopt door een soort industrieterrein. De politie vermoedt dat er meerdere personen betrokken zijn bij de vechtpartij.