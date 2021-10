In de berm van een weiland tussen Halle en Zelhem zijn zaterdagavond verschillende pakketjes gevonden met een zeer instabiel en explosief poeder, meldt de Gelderlander. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is opgeroepen.

De gevonden stof wordt gebruikt door criminelen, zei een agent tegen de Gelderlander. Hij wilde niet kwijt of het gaat om een restproduct uit een drugslab of een daadwerkelijk explosief.

Volgens de Gelderlander zag een getuige de pakketjes rond 19.00 uur zaterdagavond in de berm liggen, waarna hij de politie waarschuwde. Vervolgens hebben de agenten de omgeving ruim afgezet en de EOD ingeschakeld. Met behulp van een robot werd het poeder uit de pakketjes gehaald. In de nacht van zaterdag op zondag zal het poeder tot ontploffing gebracht worden in een weiland.

De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.