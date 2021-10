De politie heeft zaterdagavond in Eindhoven tientallen voetbalsupporters opgepakt voorafgaand aan de wedstrijd PSV - PEC Zwolle. Volgens een woordvoerster van de politie zochten fans van beide ploegen de confrontatie met elkaar, waarna de mobiele eenheid ingreep.

In totaal zijn 38 verdachten opgepakt. De politie vorderde een lijnbus om de groep arrestanten naar het politiebureau te brengen. De passagiers moesten uitstappen, zodat de verdachten met de bus konden worden weggebracht. "We hebben de passagiers gevraagd de volgende bus te nemen", zei de woordvoerster.

Op het bureau worden de arrestanten voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. Die beslist wat met hen moet gebeuren.

Supporters van beide clubs zochten vooral rond een café aan de Aalsterweg in Eindhoven de confrontatie met elkaar, maar daarvoor was het al op andere plekken in de stad onrustig. De supporters dreigden volgens de woordvoerster met elkaar op de vuist te gaan. Toen de politie ingreep, keerden zij zich tegen de politie. Een grote groep relschoppers werd ingesloten.