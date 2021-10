Het onderzoek naar de liquidatie van Sven Prins in 2015 in Brunssum is heropend, bevestigt een justitiewoordvoerder zaterdag aan 1Limburg. Volgens de regionale omroep heeft justitie een nieuwe verdachte op het oog die betrokken was bij de schietpartij in 2015, terwijl momenteel mogelijk ook een verkeerde man vastzit.

De dood van Prins zou het gevolg zijn van een al langer slepende ruzie. Hij werd na een achtervolging doodgeschoten. Een undercoveragent ontmaskerde de verdachten door zwaar wapentuig zoals een handgranaat, pistolen en mitrailleurs bij hen te kopen.

Voor de liquidatie van Prins kregen Xionel B., Jurandy T. en Sergio K. respectievelijk tweemaal dertig jaar cel en één keer levenslang opgelegd.

K. heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig was en dat hij niet aanwezig was bij de liquidatie. Hij wist ook wie dat wél zou zijn, maar zou nooit een naam aan de politie hebben willen geven uit angst voor een wraakactie, citeert 1Limburg.

De claim van K. lijkt gesterkt te worden door medeverdachte T., die ooit zou hebben verklaard dat niet K. maar iemand anders naast hem in de auto zat. Nu lijkt justitie op zoek te zijn naar Hassan K., die ook bekendstaat als 'De Turk', meldt de omroep.

Volgens de omroep hebben onderzoekers kunnen vaststellen dat er in het verleden contact is geweest tussen Hassan K. en de derde veroordeelde, Xionel B. Tot een arrestatie van K. is het tot dusver niet gekomen, bevestigen ingewijden aan de omroep.

Maandag is er een nieuwe zitting in het hoger beroep van de zaak. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft opnieuw dertig jaar cel geëist tegen de drie mannen. Volgens L1 gaat de zittingsdag er anders uitzien dan verwacht; zo zullen de mannen verhoord worden over Hassan K. en diens rol bij de liquidatie.