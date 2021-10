De politie en het Openbaar Ministerie (OM) sluiten niet uit dat in de toekomst steeds meer moordaanslagen worden gepleegd zoals die op Peter R. de Vries, blijkt uit gesprekken die EenVandaag voerde met hoofdofficieren en politiechefs. Betrokkenen houden onder meer rekening met aanslagen op rechters nu de top van de zware, georganiseerde criminaliteit langzaamaan in beeld komt. "We kunnen niet elke wraakactie voorkomen."

Het programma sprak met de Amsterdamse politiechef Frank Paauw, hoofdofficier van justitie René de Beukelaer en advocaat Peter Schouten, die kroongetuige Nabil B. bijstaat in het Marengo-proces. Tijdens het onderzoek en de rechtszaak werden de broer van B., diens voormalige advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon De Vries geliquideerd.

De Beukelaer vindt het "bitter" om te concluderen dat 100 procent veiligheid tegenwoordig niet meer geboden kan worden, ook niet voor rechters en officieren. "Dat is de prijs die we betalen voor de forse aanpak van de georganiseerde misdaad".

Volgens De Beukelaer is er geen aanwijzing dat de moordaanslagen gaan stoppen. "We zijn wel druk om ze te voorkomen."

Ook nieuwe investeringen kunnen geen garantie bieden

Ook Paauw ziet dat er steeds meer wordt gevraagd van de politie, bijvoorbeeld van het stelsel Bewaken en Beveiligen. Volgens hem moet er flink geïnvesteerd worden om het stelsel toekomstbestendig te maken, als steeds meer van de top van de zware, georganiseerde criminaliteit in beeld komt. Maar zelfs met investeringen kunnen nieuwe aanslagen niet uitgesloten worden, benadrukt hij. "Dat is een utopie om dat te denken."

De Beukelaer wijst naar de mogelijkheden die criminelen tegenwoordig hebben. "Alles is inmiddels voorstelbaar", aldus de hoofdofficier. Omdat niet alles voorkomen kan worden, moeten betrokkenen beslissingen maken over wat ze wél gaan doen. Volgens Paauw neemt de druk op de politie en justitie om dat te doen steeds verder toe: "Het piept en het kraakt".

Beide beveiligingsexperts zijn het erover eens dat de strijd tegen de cocaïnemaffia is geëscaleerd én verder escaleert. "De grens schuift steeds verder op. Wij proberen mensen zo goed mogelijk te beveiligen, maar 100 procent garantie is niet mogelijk. Dat is de realiteit."