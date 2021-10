Komend weekend is er qua weer voor elk wat wils. Rust, maar ook wind en lokaal een bui, meldt Weerplaza.

Het komende weekend start op veel plaatsen rustig en koud. Vooral landinwaarts is kans op vorst aan de grond. Het ziet er bovendien fraai uit met geregeld zonneschijn in de ochtend. Alleen in het noordwesten zijn soms meer wolkenvelden te zien.

Zaterdagmiddag is er een mix van zon en wolken. De meeste wolken trekken over het noordwesten en noorden van het land. Mogelijk valt daar een beetje regen.

De temperatuur ligt op zaterdagmiddag rond de normale waarde voor half oktober, ongeveer 13 graden. De wind is zwak vanuit het zuidwesten.

De kans op vorst aan de grond is zondag kleiner, want een zwakke zuidelijke wind voert iets mildere lucht. Zondag is het bij het ochtendgloren 6 tot 9 graden.

In de middag wordt het 14 tot 16 graden, dus een fractie zachter dan zaterdag. De zon zal wel vaker schuilgaan achter de bewolking. Net als op zaterdag kan er met name in het noordwesten van het land soms een bui voorkomen.