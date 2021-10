De Faunabescherming stelt een beloning van 5.000 euro beschikbaar voor tips die leiden tot de opsporing en berechting van de persoon die rond 1 oktober wolf GW1490m op de Veluwe doodschoot. De stichting zegt dat dit in Nederland bestraft kan worden met een gevangenisstraf tot drie jaar of een boete tot 21.750 euro.

De vrijwilligersorganisatie belooft dat tips vertrouwelijk worden behandeld. Wie informatie heeft, kan die per e-mail doorgeven aan De Faunabescherming. Ook iemand die tips via de politie doorgeeft, komt in aanmerking voor de beloning.

De dode mannetjeswolf werd begin deze maand gevonden bij Stroe. Hij kwam uit Duitsland en vormde op de Zuidwest-Veluwe bij Planken Wambuis een paar met een wolvin, die in het voorjaar bij Ede werd doodgereden.

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar het voorval, aangezien de wolf een zwaar beschermd dier is.