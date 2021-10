Bekir E. is vrijdag gehoord in het hoger beroep in de zaak-Nicky Verstappen om vast te kunnen stellen hoe betrouwbaar zijn getuigenis is. Volgens de tot moord veroordeelde E. biechtte Jos B. meerdere malen op verantwoordelijk te zijn voor de dood van Nicky in 1998.

"Hoe kan ik dan al die details weten over de dood van Nicky?", reageerde E. fel op advocaat Gerald Roethof, die de betrouwbaarheid van de getuige in twijfel trok. "Die komen rechtstreeks van de dader", doelde hij op B.

E. had er naar eigen zeggen een trauma aan overgehouden, waarmee hij verwees naar de bekentenissen die medegevangene B. tegenover E. zou hebben afgelegd. E. had meer medelijden met Verstappen dan het slachtoffer dat hij zelf had gemaakt.

Vorig jaar juni werd E. veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs voor de moord op de zestienjarige Humeyra in Rotterdam. Hij kon niet verkroppen dat zijn relatie met dat meisje voorbij was en bleef haar stalken tot aan haar dood in 2018.

Betrouwbaarheid is grote vraagstuk

Maar wat zegt dit over zijn betrouwbaarheid als het gaat om de verklaringen in de zaak-Verstappen? In 1998 werd het lichaam van de toen elfjarige jongen gevonden op de Limburgse Brunsummerheide. De rechtbank oordeelde eerder dat B. verantwoordelijk moet zijn geweest voor de dood van Nicky en legde hem twaalf jaar cel en tbs op.

In hoger beroep trad E. naar voren als getuige. Beide mannen brachten enkele maanden met elkaar door op dezelfde afdeling in de gevangenis van Vught. In die periode zou B. zijn hart vele malen hebben gelucht over van alles en nog wat, zo is het verhaal van E. Door B. werd dit getypeerd als een "duimzuigverhaal".

E. moest toegeven dat hij wellicht niet de volledige waarheid had gesproken over de rol van Peter R. de Vries, die hem had willen helpen vanwege zijn verklaring in deze zaak. Dit doet volgens de 34-jarige niets af aan zijn verklaring over B.

E. zegt niets in ruil te krijgen voor zijn verklaringen en de gevolgen te kennen als hij liegt als getuige. Hij doet het voor de nabestaanden, naar wie hij bij zijn vertrek uit de rechtszaal triomfantelijk zijn duim opstak.

Nog steeds onderzoek naar verklaringen

Dat gebeurde kort nadat B. de gelegenheid had gekregen om enkele vragen te stellen. Volgens B. liet E. in de gevangenis weten altijd al beroemd te willen worden en heeft hij dat nu voor elkaar gekregen. De getuige heeft zich in zijn ogen "genoeg gediskwalificeerd".

Het Openbaar Ministerie (OM) laat nog steeds onderzoek uitvoeren naar de betrouwbaarheid van de verklaringen. Getuigen van de vermeende biecht zijn er in ieder geval niet.

Volgende week vrijdag gaat de zaak verder met het horen van deskundigen. Mogelijk wordt E. op een later moment nogmaals gehoord.