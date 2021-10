Jos B. zou op vier verschillende momenten in het bijzijn van Bekir E. hebben bekend dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Nicky Verstappen. Dat heeft de voor moord veroordeelde E. vrijdag verklaard bij het gerechtshof in Den Bosch. Volgens E. hebben nog meer mensen in de gevangenis in Vught bekennende verklaringen afgelegd.

Op een van die momenten zou B. aan E. hebben verteld dat het nooit zijn bedoeling was om Nicky te doden. B. ontkent dit overigens ten stelligste.

De destijds elfjarige Nicky werd in 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. B. werd vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky en het bezit van kinderporno.

Afgelopen augustus werd bekend dat in het hoger beroep een nieuwe getuige naar voren was gekomen. Begin september bleek het om de tot twintig jaar cel en tbs veroordeelde E. te gaan. Hij kreeg deze straf voor de moord op de zestienjarige Humeyra in Rotterdam.

Deskundigen hebben geconstateerd dat E. een verstandelijke beperking, een ernstige persoonlijkheidsstoornis met antisociale en narcistische trekken en een hoge mate van psychopathie (niet kunnen inleven in anderen) heeft. De vraag is dan ook hoe betrouwbaar zijn verklaringen zijn.

Volgens E. heeft B. zijn betrokkenheid voor het eerst bekend op de dag nadat E. op de afdeling in Vught was geplaatst. Ze zaten daar enkele maanden samen vast.

E. en B. zouden elkaar vaak gesproken hebben

Volgens E. spraken de twee elkaar regelmatig en vertelde B. ook over zijn privéleven. E. zegt naar de politie te zijn gestapt voor de nabestaanden van Nicky.

Hij zegt details te kunnen noemen die hij anders niet had kunnen weten. E. doelt op de V-vormige boom die achter de tent stond waar Nicky destijds sliep. B. zou hem hebben verteld dat hij Nicky bij die boom is tegengekomen en dat hij hem vanaf die plek heeft ontvoerd.

E. zegt nooit van buitenaf informatie over de zaak te hebben gekregen, maar het Openbaar Ministerie (OM) zegt te hebben begrepen dat hij een uitzending van de Limburgse omroep L1 over de zaak-Verstappen heeft gezien. E. ontkent dit.

Gerald Roethof, de advocaat van B., krijgt later op vrijdag de kans om E. vragen te stellen.