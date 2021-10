Een 39-jarige man uit Utrecht is vrijdagochtend opgepakt omdat hij mogelijk betrokken was bij een schietpartij in een café in zijn woonplaats. Daarbij kwam afgelopen zaterdag een 37-jarige man om het leven.

De politie had dankzij tips van getuigen al direct een verdachte op het oog, maar die was voortvluchtig. Of het om de nu aangehouden Utrechter gaat, zegt de politie niet.

Het omgekomen slachtoffer zou in café De Plak aan de Vleutenseweg een ruzie hebben willen sussen. Bij het schietincident raakte ook een vrouw gewond. Zij kon op eigen gelegenheid naar een ziekenhuis gaan.

De verdachte zit vast en wordt verhoord. "De toedracht van het incident onderzoeken wij nog nader", aldus de politie, die zegt in het belang van het onderzoek geen verdere informatie te geven.

Kort na de schietpartij heeft de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma het café uit voorzorg en voor verder politieonderzoek voor een maand gesloten.