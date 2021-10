Huidige en voormalige medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zeggen te maken hebben gehad met intimidatie als verbaal geweld, machtsmisbruik, sabotage of discriminatie. Dat staat in een rapport van een diversiteits- en inclusiewerkgroep van Young Academy Groningen, dat Dagblad van het Noorden in handen heeft.

Voor het onderzoek zijn 26 personen geïnterviewd. De boosdoeners waren bijna allemaal mannen, Nederlanders en superieuren van de slachtoffers. Een professor zou Chinezen op de universiteit 'gele mieren' hebben genoemd. Een andere autoriteit herinnerde medewerkers er bijna wekelijks aan dat hun promotie afhangt van zijn evaluatie. Bij meningsverschillen zou hij dreigen met een negatieve beoordeling.

"Er is hier een giftige mannelijkheid, die queers and gays uitsluit", zegt weer een andere geïnterviewde. Jonger vrouwelijk personeel kreeg naar eigen zeggen meer werk te verstouwen: "Ik gaf vaak dubbel zoveel les als mijn mannelijke collega's." Dergelijk extra werk maakte promoveren moeilijker.

"Ik ben totaal gedesillusioneerd. Ik doe gewoon mijn werk, omdat ik het geld nodig heb. Maar ik laat me hier zo weinig mogelijk zien", vertelt een van de slachtoffers. "Elke keer als ik naar een open dag ga, voel ik me verschrikkelijk. Als ik deze jonge mensen zie binnenkomen - zestien, zeventien of achttien jaar en met hun ouders op sleeptouw - sta ik daar de hele tijd te denken: man, als je wist wat er voor je aan komt."

Bestuur reageert 'bedroefd' op bevindingen

Young Academy Groningen heeft een reactie van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen opgenomen. Dat heeft "met bedroefdheid" kennisgenomen van het rapport.

Jaren geleden zijn een nultolerantiebeleid en verschillende mechanismen ingevoerd om dergelijke gedragingen tegen te gaan, aldus het gezelschap. "We betreuren het ten zeerste dat, zoals uit het rapport blijkt, ondanks deze inspanningen de geïnterviewde medewerkers nog steeds ongewenst gedrag ervaren. We zullen ons blijven inspannen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. We hebben nieuwe initiatieven in de maak tegen intimidatie en pesterijen."

Een woordvoerder van de universiteit zegt dat de RUG blij is met het rapport. "Als je ergens niet genoeg van weet, kun je er ook lastig op handelen. Dit maakt de situatie inzichtelijk en helpt ook het taboe te doorbreken dat nog steeds op dit soort zaken rust. Elke stap helpt."