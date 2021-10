De advocaat van Amsterdammer Anass A. mag de Belgische aanslagpleger Salah Abdeslam als getuige horen over de vermeende rol van zijn cliënt bij aanslagen in Parijs. De rechtbank in Rotterdam stond de advocaat donderdag toe om de enige nog levende pleger van de aanslagen te horen.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 31-jarige A. ervan dat hij hielp bij het leveren van de vuurwapens die in 2015 werden gebruikt bij aanslagen in Parijs en op vliegveld Zaventem. Daarbij kwamen in totaal 194 mensen om het leven. Volgens de aanklacht bemiddelde A. tussen zijn Belgische neef Ali El H. en Nederlandse wapenhandelaren.

A. wordt verdacht van medeplichtigheid aan een terroristische organisatie, hoewel het OM niet met zekerheid kan zeggen of de Amsterdammer wist waarvoor de wapens waren bedoeld.

Sinds de vorige tussentijdse zitting in 2019 is A. op vrije voeten. Hij is volgens zijn advocaat weer aan het werk, waardoor hij deze tussentijdse zitting aan zich voorbij liet gaan. De verdachte ontkende eerder met klem dat hij überhaupt wapens heeft geleverd. In tranen liet hij de rechters twee jaar geleden weten dat hij "tegen alle terroristen" is.

OM voert appgesprek over wapenlevering aan als bewijs

Het OM schermt met een appgesprek tussen A. en zijn Belgische neef die de wapens zou hebben geleverd aan de terreurcel die later de aanslagen heeft gepleegd. In dat gesprek hadden ze het over drie "clio's" die klaarlagen. Volgens A. ging dat om auto's, maar het OM denkt dat het om de aanvalsgeweren ging die de aanslagplegers in Parijs en Brussel hebben gebruikt.

Volgens het OM zijn de wapens van Nederlandse leveranciers op 28 oktober in Rotterdam opgehaald. Een van deze aanvalswapens is na de aanslagen gevonden in een woning in Brussel. Abdeslam was naar dit huis gevlucht en is later opgepakt. Zijn rechtszaak in Parijs is in september begonnen.

De advocaat van A. hoopt met het horen van Abdeslam en vijf andere getuigen de onschuld van de Amsterdammer te kunnen aantonen. Volgens de raadsman was de neef de "belangrijkste schakel in het verhaal". "Alles begon met de neef. Zonder hem hadden we hier vandaag niet gestaan."

De zaak wordt op 16 december voortgezet. Het inhoudelijke strafproces vindt vermoedelijk volgend jaar plaats. De rechters drongen er bij de advocaat op aan ervoor te zorgen dat A. daarbij aanwezig is. "Meneer heeft wat uit te leggen."