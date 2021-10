Een hoofdagente heeft volgens de Haagse rechtbank te snel contact opgenomen met de media nadat ze ongewenste seksuele WhatsApp-berichten van haar teamchef had ontvangen. De politie heeft haar daarom volgens de rechter terecht ontslagen vanwege haar actie, is te lezen in het vonnis dat woensdag is gepubliceerd.

De agente had haar ontslag, in juni 2020, aangevochten. De rechtbank oordeelt dat de 41-jarige hoofdagente zich door de vertrouwelijke informatie met dagblad NRC te delen schuldig heeft gemaakt aan "ernstig plichtsverzuim".

"Het imago van de organisatie en het vertrouwen in eiseres is daarmee ook fors geschaad", schrijft de rechtbank in het vonnis. De rechtbank vindt de acties van de agente vallen onder schending van de ambtseed.

In juli oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat de 51-jarige teamchef van de agente onterecht was ontslagen. Hoewel de rechtbank bewezen vond dat de leidinggevende man de agente die onder hem werkte twee keer seksueel getinte WhatsApp-berichten had gestuurd, vonden de rechters ontslag een te zware straf.