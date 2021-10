Een hoofdagent heeft volgens de Haagse rechtbank te snel contact met de media opgenomen nadat ze ongewenste seksueel getinte WhatsApp-berichten van haar teamchef had ontvangen. De politie heeft haar volgens de rechter terecht ontslagen, staat in het vonnis dat woensdag is gepubliceerd.

De agent, die in juni 2020 is ontslagen, heeft haar ontslag aangevochten. De rechtbank oordeelt echter dat de 41-jarige hoofdagent zich schuldig heeft gemaakt aan "ernstig plichtsverzuim" toen ze de vertrouwelijke informatie met dagblad NRC deelde.

"Het imago van de organisatie en het vertrouwen in eiseres is daarmee ook fors geschaad", schrijft de rechtbank in het vonnis. De rechtbank ziet haar acties als een schending van de ambtseed.

In juli oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat de 51-jarige teamchef van de agent onterecht is ontslagen. Hoewel volgens de rechtbank is bewezen dat de leidinggevende de vrouw die onder hem werkte twee keer seksueel getinte WhatsApp-berichten heeft gestuurd, is ontslag een te zware straf.

NRC meldt dat bij het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek loopt naar aanleiding van een aangifte van verkrachting die de hoofdagent tegen de teamchef heeft gedaan. Het voorval zou zich hebben afgespeeld op 29 augustus 2019. Een woordvoerder van het OM zegt tegen de krant dat het onderzoek nog lang zal duren, omdat er nog getuigen moeten worden gehoord.