De dode wolf die 1 oktober in Stroe werd gevonden is doodgeschoten, zo meldt de provincie Gelderland woensdagmiddag. Het doodschieten van wolven is strafbaar, aangezien het om een beschermde diersoort gaat.

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar het doodschieten van de wolf. De provincie Gelderland geeft om die reden ook niet veel informatie vrij over het gevonden roofdier.

De wolf werd begin oktober in Stroe (op de Veluwe, grofweg tussen Amersfoort en Apeldoorn) gevonden. In eerste instantie werd gedacht dat de wolf was aangereden, maar uit onderzoek blijkt nu dus dat het dier is doodgeschoten.

De mannetjeswolf kwam eind 2020 vanuit Duitsland via Overijssel en het noordelijke deel van de Veluwe naar Nederland. Daar vormde het dier in eerste instantie een paar met een vrouwelijke wolf, die de Zuid-Veluwe al eerder als leefgebied had uitgekozen.

De vrouwtjeswolf kwam eerder dit jaar om het leven door een aanrijding. Volgens Natuurmonumenten, dat het gebied waar de wolven leefden beheert, was de wolvin verstoord door mensen. Sinds de dood van het vrouwtje leefde het mannetje alleen in het natuurgebied.

Eerste doodgeschoten wolf sinds terugkeer

In totaal leven er nu tussen de vijftien en twintig wolven in Gelderland. Daarnaast leeft de wolf ook op de grens van Limburg en Noord-Brabant.

Voor zover bekend is de dode wolf op de Zuid-Veluwe de eerste wolf die doodgeschoten is sinds de diersoort een aantal jaar geleden terugkeerde in Nederland. In Duitsland is stroperij na aanrijdingen de tweede doodsoorzaak voor wolven.

Ecologen zijn enthousiast over de terugkeer van de wolf in de Nederlandse natuur, omdat een roofdier aan de top van de voedselketen goed is voor de biodiversiteit in een gebied.

Maar de wolf kent ook tegenstanders. Schapenboeren zijn bang dat de wolf hun vee aanvalt, terwijl onderzoek al vaker heeft aangetoond dat wolven die een vast leefgebied hebben niet vaak vee doden. Andere tegenstanders van wolven zijn jagers, die vrezen dat ze minder zwijnen en herten kunnen schieten als de wolf die doodt.