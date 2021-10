Zowel Giërmo B. als Moreno B. gaat in hoger beroep tegen de straf van dertig jaar die de twee mannen maandag kregen voor de moord op advocaat Derk Wiersum. Dat laten de advocaten van de verdachten woensdag weten aan NU.nl.

De advocaat van Giërmo B., Jacques Taekema, zegt dat zijn cliënt erbij blijft onschuldig te zijn en dat hij dus ten onrechte is veroordeeld. Gerald Roethof, die Moreno B. bijstaat, heeft hetzelfde verhaal. "Mijn cliënt heeft steeds gezegd dat hij het levensdelict waarbij Derk Wiersum om het leven kwam, niet gepleegd heeft."

Het hoger beroep komt niet onverwacht. Beide mannen hebben het hele proces volgehouden niks met de moord te maken te hebben. Roethof zei na afloop van de uitspraak al dat de rechter in zijn ogen te makkelijk tot een veroordeling was gekomen.

Volgens de rechtbank is er voldoende bewijs dat beide mannen op de dag van de moord in een witte Opel Combo hebben gezeten. Het is die auto waarin de daders op 18 september 2019 vluchtten, nadat een van de inzittenden Wiersum voor diens woning in Amsterdam had doodgeschoten.

Wie de schutter is geweest, is volgens de rechtbank niet vast te stellen. De toenmalig raadsman van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces overleed ter plekke.

Volgens de rechtbank is het motief voor de moord nooit duidelijk geworden. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat Wiersum is doodgeschoten vanwege zijn werkzaamheden voor Nabil B. Dat was ook de reden voor justitie om levenslang te eisen.