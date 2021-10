Werk, school en recreatie moeten meer over de dag verspreid worden om files te voorkomen. Daarvoor pleit Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie, in gesprek met NU.nl. Gebeurt dat niet, dan "loop je vroeg of laat vast".

"Nu is het zo dat iedereen op hetzelfde tijdstip begint en eindigt. Dat is niet handig", zegt Van Eijck namens de ruim twintig organisaties in de Mobiliteitsalliantie, waaronder de NS, OV-NL, Schiphol en de ANWB.

"Kijk bijvoorbeeld naar de openingstijden van onderwijsinstellingen of kantoren. Als je dat wat meer spreidt, krijg je ook spreiding van het verkeer", legt de voormalige staatssecretaris uit.

Van Eijck doet zijn verhaal in een week waarin de drukste ochtendspits in anderhalf jaar tijd werd genoteerd. Dinsdag stond er op het hoogtepunt ruim 750 kilometer file. De ANWB verwacht vanwege de donkere maanden en slechter weer dat de drukte de komende maanden alleen maar toeneemt.

Het aantal auto's in Nederland neemt ook al jaren toe. Aan het begin van dit jaar telde Nederland 8,8 miljoen auto's: ruim 100.000 voertuigen meer dan begin 2020. Ter vergelijking: in 2000 reden er ruim 6 miljoen auto's rond en tien jaar later waren dat er al ruim een miljoen meer.

Een drukke ochtendspits op de A28. Een drukke ochtendspits op de A28. Foto: ANP

'We zijn veel flexibeler gebleken dan we dachten'

De voorzitter van de Mobiliteitsalliantie is niet bang dat spreiding van werktijden niet gaat lukken, omdat mensen vastgeroest zitten in een al lang bestaand patroon. "We zijn (in de coronacrisis, red.) toch met z'n allen veel flexibeler gebleken dan we dachten? We hadden bijvoorbeeld toch nooit gedacht dat we afstandsonderwijs zo succesvol neer konden zetten?"

"We zullen met elkaar een aantal maatregelen door moeten nemen en dan krijgen we het wel gedaan. Wat is nu het probleem als scholen om 8 uur of 10 uur starten? Ja, dan moet je eerder opstaan. Of je ontbijt wat later of laat de hond op een ander tijdstip uit. Maar wat nu een gegeven is, hebben we toch ook geaccepteerd? Waarom zouden we daarin niet iets kunnen aanpassen?"

Van Eijck hoopt dat er snel een nieuw kabinet is, want momenteel ontbreekt het de Mobiliteitsalliantie aan een partij waarmee gesproken kan worden over regelgeving, infrastructuur en eventuele financiering.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is donderdag een campagne voor hybride werken gestart, dus voor een deel op kantoor en voor een deel thuis. "Kleine beetjes helpen, want als we 8 procent minder auto's tijdens de spits op de weg hebben, scheelt dat al de helft in files", aldus demissionair minister Barbara Visser.

Daarnaast is de hulp van werkgevers nodig. Die spelen immers een belangrijke rol in het spreiden van de werktijden. Van Eijck ziet daarin al positieve veranderingen. Hij noemt als voorbeeld de ANWB, waarbij medewerkers om 10.00 uur mogen beginnen, en ambtenaren van de gemeente Amsterdam, die 50 procent van de tijd thuis mogen werken.

57 Zo ontstaat een spookfile

Afspraken nodig over hybride werken

Van Eijck benoemt wel het belang van afspraken over wanneer personeel thuis mag werken en wanneer het naar kantoor moet komen. Personeel dat daarin de vrije keuze heeft, kiest er logischerwijs vaak voor om maandag en vrijdag thuis te werken, waardoor het verkeer zich op dinsdag en donderdag alsnog ophoopt. Volgens de Mobiliteitsalliantie-voorzitter is het maken van afspraken tussen werkgevers daarom "mede bepalend of je files kan voorkomen".

Werkgeversorganisaties zijn niet verenigd in de Mobiliteitsalliantie, maar als voorzitter van de commissie hybride werken van de Sociaal-Economische Raad (SER) - een functie die hij eveneens vervult - voert Van Eijck wel gesprekken met ze. In die gesprekken komt ook aan bod op wat voor manier werktijden beter gespreid kunnen worden om zo drukte in de spits te voorkomen. Over enkele maanden brengt de SER-commissie een advies uit aan het kabinet.

“Als je nu geen afspraken maakt over spreiding, dan keert de wal het schip en loop je gewoon vast.” Steven van Eijck, voorzitter Mobiliteitsalliantie

Als mensen over een paar weken of maanden weer gewend zijn aan het werken op kantoor, verwacht Van Eijck wel dat er vaker voor wordt gekozen om thuis te werken, "maar het is afwachten hoe zich dat uitkristalliseert".

Daarnaast zal het de komende jaren alleen maar drukker worden op de weg door de groei van het aantal inwoners van Nederland en het vrachtverkeer. "Als je nu niet slimmer gaat reizen en afspraken maakt over hybride werken en spreiding, dan keert vroeg of laat de wal het schip en loop je gewoon vast."