De negen terreurverdachten die in Eindhoven zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf, blijven langer in voorarrest. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam woensdag bepaald.

Zeven van hen blijven zestig dagen langer vastzitten. Bij twee verdachten is de voorlopige hechtenis met dertig dagen verlengd.

De mannen, tussen de 18 en 31 jaar, zouden sympathiseren met het jihadistisch gedachtegoed van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Ze worden verdacht van het voorbereiden van en trainen voor een terroristisch misdrijf en deelname aan een terroristische organisatie. Ze zitten sinds donderdag 23 september vast. Wapens of explosieven zijn niet gevonden.

Volgens De Telegraaf zouden de mannen mogelijk een moordaanslag hebben willen plegen op demissionair premier Mark Rutte, PVV-leider Geert Wilders en Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie zouden serieus rekening houden met de mogelijkheid dat de politici hun doelwit waren.

De verdachten hebben de Nederlandse nationaliteit. Acht van hen zijn geboren in Nederland en een van hen is geboren in Afghanistan. Het onderzoek staat onder leiding van het landelijk parket van het OM en begon afgelopen zomer op basis van informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Rutte wordt overigens al extra beveiligd wegens vermoedens dat hij een beoogd doelwit is van een aanslag of ontvoering. Woensdag werd duidelijk dat afgelopen zomer een 22-jarige man is aangehouden die het op Rutte voorzien zou hebben. In de buurt van Rutte zouden de afgelopen tijd ook zogenoemde spotters, criminelen die voorafgaand aan een liquidatie een slachtoffer in de gaten houden, zijn gesignaleerd.