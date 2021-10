De politie heeft in de afgelopen zomer een 22-jarige man gearresteerd omdat hij een moordaanslag op demissionair premier Mark Rutte zou willen plegen. Ook zou de man in Telegram-groepen waarin veel complottheorieën worden verspreid, hebben gevraagd naar schutters. Dat blijkt uit de rol van de rechtbank in Den Haag, waar volgende week een pro-formazitting is in de zaak, die is ingezien door NU.nl.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de Amsterdammer Yavuz O. van bedreiging, het voorbereiden van een aanslag op een of meerdere politici, onder wie Rutte, en het opruien van anderen om hem daarbij te helpen.

Volgens het OM plaatste O. verschillende opruiende berichten in de Telegram-kanalen De Bataafse Republiek en Vrijheid zonder Uniform. Daarin schreef hij onder meer over zijn ideeën om Rutte neer te schieten als de premier op de fiets zat. Ook zocht hij medestanders om met dodelijk geweld het parlement te bestormen.

In de dagvaarding is te lezen hoe O. op 12 december vorig jaar een bericht in een van de Telegram-kanalen plaatste onder een foto van de ministers met koning Willem-Alexander op het bordes. "Inderdaad dankzij hen is Nederland naar de klote", schreef hij, waarna hij ook dit bericht plaatste: "Zou je het in je hebben om ze allemaal te shooten? Gewoon vanuit een auto. Raam open. Gun naar buiten. En knallen maar."

Uit O's berichten blijkt duidelijk dat hij op zoek was naar mensen die hem bij zijn plannen wilden helpen. "Regel eerst strijders. En niet zomaar strijders, serieuze mensen die wat willen doen", schreef hij, en ook: "Ik zoek geen demonstranten. Ik zoek revolutionairen. Shooters/hitters/gewapend/geweld. Alles toegestaan."

Rutte wordt al een tijdje extra beveiligd door speciaal getrainde politiemensen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), omdat hij doelwit zou zijn van een aanslag of ontvoering. Die dreiging zou uit de hoek van de georganiseerde misdaad komen.

Telegram-kanalen op verzoek van OM gesloten

De Bataafse Republiek is een van de twee Telegram-kanalen die deze week in opdracht van het OM zijn gesloten. Op de kanalen deelden mensen ook privégegevens van personen die betrokken zijn bij de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Daarnaast deelden de beheerders samenzweringstheorieën over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in de gemeente Bodegraven. Samen hadden de kanalen meer dan dertienduizend leden.

De Bataafse Republiek en Bataafs Nieuws zijn opgezet door complotdenkers Wouter Raatgever, Joost Knevel en Micha Kat. Raatgever en Knevel zitten momenteel vast en moeten op 3 december weer voor de rechter komen. Kat zit vast in Noord-Ierland en probeert daar overlevering aan Nederland te voorkomen. Binnenkort is er weer een zitting in die zaak.