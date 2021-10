Meer dan dertig maatschappelijke organisaties roepen het demissionaire kabinet woensdag in een paginagrote advertentie in Trouw op het huidige financieringssysteem van kinderopvang te veranderen. Het "foutgevoelige" en "complexe" stelsel moet zo snel mogelijk worden aangepast zodat de toeslagenaffaire nooit meer kan gebeuren, aldus de 33 organisaties.

De oproep wordt gedaan door onder meer Jeugdzorg Nederland, de Algemene Vereniging Schoolleiders, FNV, CNV, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Jantje Beton en NOC*NSF.

"Op dezelfde voet verder gaan terwijl tienduizenden slachtoffers nog steeds diep in de problemen zitten, is onacceptabel", staat in de advertentie.

De organisaties pleiten voor gratis kinderopvang voor alle kinderen. Het afschaffen van de kinderopvangtoeslag zou prioriteit moeten krijgen. "Het kabinet dat in februari viel vanwege het toeslagenschandaal maakt nu een doorstart. Daarmee verplicht het zich om het huidige financieringssysteem van kinderopvang zo snel mogelijk aan te passen", aldus de maatschappelijke organisaties.