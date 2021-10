Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag dertien jaar cel geëist tegen twee 21-jarige Amsterdammers. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een uit de hand gelopen ruzie tussen twee drillrapgroepen in Scheveningen, waarbij een negentienjarige Rotterdammer om het leven kwam.

De twee rivaliserende groepen gingen elkaar op 10 augustus 2020 te lijf op de pier in Scheveningen, waar het na een warme zomerdag druk was. Volgens het OM was de leider van de Amsterdamse drillrapformatie ingegaan op de uitnodiging van de leider van de Rotterdamse groep om de ruzie daar te beslechten.

Het liep echter al snel uit de hand. Een van de Rotterdammers rende daarbij tussen de twee Amsterdammers door. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe de verdachten bewegingen in zijn richting maken, waarna het slachtoffer niet veel later onderaan een trap ineenstortte. Hij overleed nog die avond aan de steekwonden in zijn hals en buik.

De verdachten ontkennen dat ze het slachtoffer hebben neergestoken, maar volgens de officier van justitie is het duidelijk. De ene verdachte had vier grote messen meegenomen en de andere een klein mes en handschoenen. Aan het begin van de confrontatie pakten zij deze spullen. De gebruikte messen zijn teruggevonden, met bloed van het slachtoffer en het DNA van een van de verdachten erop.

Amsterdammers worden verdacht van doodslag

Het OM stelt dat de Amsterdammers schuldig zijn aan doodslag. Ze zouden doelbewust naar de plek zijn gegaan om "de ruzie op te lossen" en wapens bij zich hebben gehad. "Veel mensen zijn ongewild getuige geweest van de chaos, van het slachtoffer die onderaan de trap vocht voor zijn leven", aldus de officier van justitie. "Door het handelen van de verdachten is de moeder, de zussen en de broer van het slachtoffer onherstelbaar leed aangedaan."

Waarom het slachtoffer, Cennethson 'Chuchu' Janga, werd doodgestoken is volgens de officier van justitie "een raadsel". Hij zou geen deel hebben uitgemaakt van de drillrapgroep. De rechtbank doet op 4 november uitspraak.

Een van de andere betrokkenen, de twintigjarige Kevin A., kreeg in april al een celstraf van vijf jaar opgelegd wegens voorbereiden van doodslag, openlijke geweldpleging, vuurwapenbezit, bedreiging en diefstal met geweld. Hij zou met een vuurwapen in zijn tas naar Scheveningen zijn gegaan en als eerste geweld hebben gebruikt.