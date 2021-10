De 32-jarige Yusuf Y. is door de rechtbank Rotterdam vrijgesproken van dierenmishandeling. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat de Rotterdammer in 2017 zeven katten in Hellevoetsluis mishandelde en in sommige gevallen doodde.

Het Openbaar Ministerie (OM) had zeventien dagen celstraf geëist tegen Y. De verdachte heeft zelf altijd ontkend dat hij voor de reeks dierenmishandelingen verantwoordelijk is.

In 2017 werden in vier dagen tijd vier dode en drie ernstig gewonde katten gevonden in de wijk Kooistee. In twee gevallen troffen buurtbewoners Y. aan bij een zwaargewond dier, in een derde geval gaf een buurtbewoner een signalement van een verdachte op dat overeenkwam met Y.

Y. beweerde zelf dat hij in alle gevallen tijdens een nachtelijke wandeling af was gekomen op een "vreselijke noodkreet", net als alle andere getuigen. Het OM concludeerde tijdens eerdere zittingen dat Y. loog: er was beeldmateriaal waarop een later zwaar toegetakelde kat voorbijliep en Y. één minuut later achter het dier aankwam.

De rechtbank gaat echter wél mee in de lezing van Y. Volgens de rechter valt niet uit te sluiten dat hij inderdaad net iets eerder bij de katten was dan andere buurtbewoners.

De rechtbank erkent dat de omstandigheden in 2017 "opvallend" waren, maar benadrukt dat twee deskundigen de verwondingen van twee katten hebben onderzocht en dat die concludeerden dat deze ook veroorzaakt kunnen zijn door een val of aanrijding. Het was niet mogelijk om precies vast te stellen hoe het letsel ontstond; mishandeling wordt niet uitgesloten.