Een 69-jarige automobiliste uit Middelburg is dinsdagochtend aangehouden, omdat ze zou zijn weggereden na een verkeersongeval in Vlissingen en probeerde in te rijden op getuigen.

De vrouw had een negentienjarige scooterrijder geen voorrang verleend en hem aangereden. De scooterrijder is er met lichte verwondingen van afgekomen.

Na de aanrijding wilde een getuige aan de automobiliste uitleggen dat ze de plaats van het ongeval niet moest verlaten. De getuige wilde haar portier openen, maar ze gaf gas en reed weg.

De getuige werd enkele meters meegesleept. Tijdens het wegrijden reed de automobiliste ook in op andere omstanders. Zowel de aangereden scooterrijder als de getuigen hebben aangifte gedaan.

Politieagenten hielden de bestuurster verderop aan bij een horecagelegenheid. Ze moest mee naar een politiecellencomplex voor verhoor en is later vrijgelaten. Tegen haar wordt proces-verbaal opgemaakt.