Het is dinsdagochtend enorm druk op de weg. Rond 8.30 uur stond er in totaal 759 kilometer file, verspreid over zeker 140 plekken in het land. Daarmee is er sprake van ruimschoots de allerdrukste ochtendspits sinds de start van de coronapandemie.

De tot dinsdag drukste ochtendspits van dit jaar dateerde nog van vorige week: woensdag stond er 554 kilometer file. Die drukte werd mede veroorzaakt door een groot aantal ongelukken en de afsluiting van de A12 in de richting van Den Haag. De weg is inmiddels weer heropend.

Dinsdag zijn veel files vermoedelijk veroorzaakt door zware regenbuien in het zuiden van het land en doordat steeds meer Nederlanders er weer voor kiezen om met de auto naar het werk te gaan. Slechts een handvol (lange) files is veroorzaakt door ongelukken.

De meeste files staan in het zuiden en midden van het land. Vooral in de provincie Noord-Brabant staat het verkeer stil of rijdt het langzaam, aldus de ANWB. Op de A2 rond Eindhoven en op de A59 van Oss naar Den Bosch ontstond meer dan een uur vertraging. Ook op de A12 van Arnhem naar Den Haag is het erg druk.

ANWB verwacht komende maanden nog meer drukte op de weg

Vorige week stond er tijdens de drukste avondspits 650 kilometer file. Dergelijke filelengtes waren sinds de start van de coronacrisis niet meer voorgekomen.

De verkeersinformatiedienst verwacht dan ook niet dat dit de laatste drukke spits van het jaar zal zijn. "Onder meer omdat steeds meer mensen in de auto stappen en de wintermaanden voor de deur staan, waarbij het eerder donker is en er slechter weer in het verschiet ligt", aldus de ANWB.