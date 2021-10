Hoewel er volgens de gemeente Westerwolde slechts "bij uitzondering" meer dan 125 asielzoekers mogen overnachten in de noodopvang in Ter Apel, waren dat er de afgelopen week geregeld meer. De Groningse gemeente eist nu maatregelen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), bevestigt een woordvoerder dinsdag na berichtgeving van RTV Noord.

De afgelopen week was de noodopvang in Ter Apel geregeld zo vol, dat vluchtelingen op veldbedden en zelfs stoelen moesten slapen. Ook was het meerdere nachten onrustig rondom de noodopvang.

Er mogen incidenteel meer dan 125 vluchtelingen in de grote witte tenten slapen, legt de woordvoerder uit. De situatie van vorige week was volgens de gemeente "niet conform de afspraak".

De gemeente heeft het COA aangesproken op de situatie en maatregelen geëist, bevestigt ook het COA. De partijen zijn met elkaar in gesprek over gecontroleerde afbouw van de noodopvang. Volgens de COA-woordvoerder betekent dat vooral "dat we moeten zorgen voor een goede doorstroom".

De noodopvang in Ter Apel zit zo vol door een grote toeloop van asielzoekers. Ook elders in het land is amper plek in de opvanglocaties. Dat heeft te maken met onder meer een toenemend aantal asielaanvragen na de coronapandemie, de opvang van Afghaanse evacués en het grote aantal statushouders dat nog in asielzoekerscentra wacht op een woning.

Het COA is samen met de gemeenten op zoek naar plekken waar de mensen kunnen worden opgevangen. Daarmee moet een crisisnoodopvangsituatie - gemeenten wijzen dan plekken aan waar vluchtelingen kortdurend worden opgevangen - worden voorkomen.