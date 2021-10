De Nederlandse overheid en Julio Poch hebben een akkoord bereikt over een schadevergoeding voor de oud-piloot die onterecht heeft vastgezeten in een Argentijnse cel. Dat laten de advocaten van Poch en demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) weten in een gezamenlijke verklaring. De hoogte van het toegewezen bedrag is niet bekendgemaakt.

Poch werd in Argentinië verdacht van betrokkenheid bij de zogenoemde dodenvluchten, waarbij tegenstanders van de militaire dictatuur in de jaren tachtig uit vliegtuigen werden gegooid. Uiteindelijk werd de oud-piloot in 2017 vrijgesproken.

De Argentijns-Nederlandse Poch werd in 2009 in Spanje gearresteerd, omdat Nederland en Argentinië geen uitleveringsverdrag hebben. Het plan om hem daarom in een "derde land" aan te houden was afkomstig van een medewerker van het Nederlandse Openbaar Ministerie.

In september zegde Grapperhaus de Tweede Kamer toe dat Poch een schadevergoeding zou krijgen. Een groot deel van de Kamer had hierop aangedrongen.

Schadevergoeding is zonder erkenning van aansprakelijkeid

In de verklaring noemen de partijen de schadevergoeding voor Poch een "tegemoetkoming op humanitaire gronden, zonder erkenning van aansprakelijkheid, in een deel van door hem geleden schade vanwege zijn detentie in Argentinië en voor gemaakte materiële kosten".

Een woordvoerder van Grapperhaus laat aan NU.nl weten dat de bewindspersoon in eerste instantie 700.000 euro schadevergoeding heeft aangeboden aan de voormalige piloot. Over het uiteindelijk overeengekomen bedrag doet het ministerie geen uitspraken.

Poch 'meer dan tevreden' met overeengekomen bedrag

Namens Poch zegt zijn advocaat Geert-Jan Knoops tegen NU.nl dat de voormalige piloot "meer dan tevreden" is over het akkoord. "Het is duidelijk dat de heer Poch niet akkoord was gegaan als het bij die 700.000 euro was gebleven", aldus de raadsman.

Knoops wil geen precieze bedragen noemen. "Het feit dat hij en zijn familie akkoord zijn gegaan geeft denk ik voldoende aan in welke richting u moet denken."

Akkoord voor Poch erkenning van twaalf jaar leed

Knoops laat namens Poch weten dat de gepensioneerde piloot het akkoord ziet als een afsluiting, maar ook als een nieuw begin van het leven met zijn gezin. "Hiermee heeft Poch toch erkenning gekregen voor het leed van de afgelopen twaalf jaar. Een bevrijdend gevoel."

Poch en zijn familie laten via Knoops weten Grapperhaus dankbaar te zijn voor de afronding van de zaak. "Poch heeft veel leed moeten doormaken", zegt Knoops. "Het is wel deze minister die daar een einde aan heeft gemaakt."

Een commissie die de kwestie onderzocht, concludeerde dat Nederland niets onrechtmatigs had gedaan. Veel partijen waren echter kritisch over de bevindingen van deze commissie onder leiding van Ad Machielse, voorheen advocaat-generaal bij de Hoge Raad.