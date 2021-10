De politie is bezig een einde te maken aan blokkades van de groep Extinction Rebellion in Den Haag. Meer dan tien demonstranten zijn opgepakt, onder meer bij de Koningstunnel, naast station Den Haag Centraal. Ook buiten het gebouw van de Tweede Kamer zouden demonstranten zijn gearresteerd.

Een van de arrestanten is journalist Mac van Dinther van de Volkskrant. Hij schrijft op Twitter dat hij "met geweld in een politiebusje gesleept is", omdat hij "te dichtbij stond". De krant heeft zich bij de politie beklaagd over de aanhouding.

Extinction Rebellion wil de hele week actievoeren. Met "massale disruptieve actie" demonstreren klimaatactivisten tegen het klimaatbeleid. Ze blokkeerden maandag onder meer een kruising naast het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer.

Het protest begon maandag rond het middaguur. Enkele honderden activisten kwamen toen samen op twee kruisingen naast het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer. Na een tijdje kwamen de twee groepen samen. De demonstranten zaten urenlang op het asfalt, omringd door agenten. Op borden en spandoeken stonden teksten als "deze weg loopt dood" en "uitstel is geen optie".

Enkele demonstranten ketenden zich vast onder een gehuurde vrachtwagen. Het laadruim van die truck was een podium, waar protestleiders de menigte toespraken. Enkele deelnemers hielden een topless protest onder het motto "hoogste tiet".

Extinction Rebellion wil ook de komende dagen demonstreren, soms aangekondigd en soms onaangekondigd. Bij de gemeente zijn drie protesten aangemeld. De actiegroep wil dinsdag en woensdag door het centrum van Den Haag lopen, niet ver van het Binnenhof. De route van vrijdag is nog niet bekend.