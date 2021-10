De rechtbank in Amsterdam heeft zowel Giërmo B. als Moreno B. maandag dertig jaar cel opgelegd voor de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019. Volgens de rechter is niet met zekerheid te zeggen dat raadsman is vermoord omdat hij kroongetuige Nabil B. bijstond.

Volgens de rechtbank wisten de twee dat Wiersum advocaat was, maar is niet met zekerheid te zeggen dat ze ook wisten dat hij de raadsman van de kroongetuige in het Marengo-proces was. Het Openbaar Ministerie (OM) had levenslang geëist.

Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten voor zijn woning in Amsterdam. Uit beelden van het schietincident blijkt dat het wapen eerst nog weigerde. Toen de 44-jarige advocaat achter de schutter aan ging, werd hij alsnog doodgeschoten.

De rechtbank stelt vast dat de schutter de bedoeling had om Wiersum te doden. Alternatieve scenario's, zoals een uit de hand gelopen beroving of een ontvoering, heeft de rechtbank verworpen.

Het OM vermoedt dat Moreno B. de trekker heeft overgehaald, maar dat is niet met zekerheid vast te stellen. Wel is zijn DNA aangetroffen op de bijrijdersstoel van een witte Opel Combo. Dat voertuig is gebruikt bij verkenningen en op de dag van de moord zelf.

Volgens de rechtbank was Giërmo B. tussen augustus en september 2019 de hoofdgebruiker van de gestolen Opel Combo. De rechtbank is er dan ook van overtuigd dat beide mannen op de dag van de moord in deze auto zaten en de daders zijn.

Ze hadden op 18 september 's ochtends ook intensief contact met elkaar en konden na de moord over onverklaarbaar grote bedragen geld beschikken. De rechtbank vindt hun vermeende alibi's niet overtuigend.