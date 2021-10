De rechtbank in Amsterdam doet vandaag uitspraak in de zaak tegen Moreno B. (33) en Giërmo B. (37), die worden verdacht van de moord op advocaat Derk Wiersum. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft levenslange gevangenisstraffen geëist.

De 44-jarige Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert. De raadsman was een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces rond hoofdverdachte Ridouan T. De moord veroorzaakte een schokgolf. Het onderzoek naar tussenpersonen en mogelijke opdrachtgevers is nog in volle gang.

Wiersum was op de bewuste dag rond 7.30 uur in zijn auto gestapt toen er een man met getrokken wapen op hem afkwam. Het wapen weigerde, waarop de advocaat uitstapte. Buiten de auto werd hij alsnog beschoten en minstens zes keer geraakt. Een schot in het hoofd werd hem fataal.

Amsterdammer Giërmo B. werd twee weken later opgepakt toen hij op het punt stond naar Suriname te vertrekken. Rotterdammer Moreno B. werd in januari vorig jaar aangehouden. Het tweetal heeft tot nu toe de beschuldigingen ontkend.

Advocaten vragen om vrijspraak vanwege 'mager' bewijs

Het door het OM opgevoerde bewijs bestaat uit onder meer DNA-sporen en nauwkeurig in kaart gebrachte telefoonbewegingen. De advocaten van de twee verdachten hebben betoogd dat dit bewijs te mager is. Zij hebben om vrijspraak gevraagd.

De broer van Nabil B. is in maart 2018 doodgeschoten. Dat gebeurde kort nadat bekend was geworden dat de kroongetuige afspraken met justitie had gemaakt. Na de moord op advocaat Wiersum kwam het Marengo-proces onder hoogspanning te staan.

In juli is Peter R. de Vries doodgeschoten. Hij was sinds medio 2020 vertrouwenspersoon van Nabil B. Formeel is er niets bekend over de opdrachtgevers, maar in brede kring wordt gewezen naar T. en diens getrouwen.