Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) schiet tekort in het afhandelen van de klachten van de door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders, concludeert de Nationale ombudsman in een maandag verschenen rapport. Tussen maart en juli 2021 kreeg de organisatie meer klachten, maar handelde die er minder af.

De UHT werd in 2020 opgericht en heeft als doel de gedupeerde ouders bij te staan. Eerder dit jaar concludeerde Nationale ombudsman Reinier van Zutphen al dat het systeem waarmee de UHT de klachten van ouders behandelt te ingewikkeld is en dat de organisatie daardoor vastloopt in de afhandeling.

Dat is nog steeds niet verbeterd, zegt Van Zutphen. De UHT heeft de afgelopen tijd flinke achterstanden opgelopen. Zo werd bij 5.700 verzoeken, ruim een kwart van het totaal, de wettelijke behandeltermijn overschreden. Dat is volgens Van Zutphen niet de schuld van de behandelaars zelf, maar van het ingewikkelde systeem.

"En zo kunnen we bijna een parallel trekken tussen de fouten die de overheid in eerste instantie maakte bij de kinderopvangtoeslagaffaire en de manier waarop ze nu omgaan met het oplossen ervan", aldus de ombudsman.

Daarnaast blijkt nu ook dat de ouders onvoldoende informatie krijgen over de afhandeling van hun klacht en dat ze daardoor vaak niet weten waar ze aan toe zijn. "Daarmee zijn de stress en onzekerheid nog steeds aan de orde van de dag. Ouders willen deze kwestie emotioneel en financieel kunnen afsluiten, maar kunnen dat nog altijd niet."

De ombudsman pleit voor ingrijpende besluiten en maatregelen. "Alles moet erop gericht zijn om de gedupeerde ouders duidelijkheid te geven. Op deze manier komen we er niet."

Van Zutphen blijft de werkzaamheden van het UHT volgen en zegt in het voorjaar van 2022 met een nieuw rapport te komen.