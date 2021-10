Rijksweg N9, de autoweg tussen Alkmaar en Den Helder, is ter hoogte van Sint-Maartensvlotbrug in de nacht van zondag op maandag in beide richtingen afgesloten vanwege een brand, meldt de veiligheidsregio. De brand brak rond middernacht uit in een schuur bij een woning vlak bij de weg.

De brandweer rukte met diverse voertuigen uit en het sein brand meester werd rond 1.30 uur gegeven. De schuur is volledig uitgebrand, maar de woning is behouden gebleven, aldus de veiligheidsregio. Volgens een woordvoerder is de weg nog afgesloten in verband met schoonmaakwerkzaamheden.