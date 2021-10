Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk heeft in de nacht van zondag op maandag geen nieuwe patiënten opgenomen vanwege een ICT-storing. Het ziekenhuis was door de storing enige tijd telefonisch onbereikbaar. De opnamestop geldt tot maandag 8.00 uur.

Patiënten hebben volgens de woordvoerder geen last gehad van de storing, die zondag rond 18.15 uur begon. De oorzaak is nog niet bekend.

Het ziekenhuis stelde een noodprocedure in werking en communiceerde een noodnummer waarop het bereikbaar was.

Volgens de woordvoerder worden alle systemen weer herstart. "We hopen dat maandagochtend alles weer 100 procent operationeel is."