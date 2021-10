Een deel van de 730 miljoen euro die gemeenten kregen voor tekorten in de jeugdzorg, wordt uitgegeven aan andere zaken. Dat blijkt uit een enquête van de NOS onder alle 352 gemeenten, waarvan ruim de helft heeft gereageerd.

De tijdelijke geldstromen zijn niet geschikt om structurele problemen mee op te lossen, klinkt het vanuit gemeenten. Ruim een derde van de ondervraagden besteedt het geld ook aan andere zaken.

Het werd met Prinsjesdag nogmaals benadrukt: er komt 1,3 miljard euro extra "voor de jeugdzorg", zei koning Willem-Alexander. Van de gemeenten die de NOS-vragenlijst invulden, zegt een derde het geld daar maar gedeeltelijk aan te besteden. Zo'n 3 procent zegt het helemaal niet in de jeugdzorg te stoppen.

Een van de oorzaken is dat gemeenten in de afgelopen jaren tekorten hebben opgebouwd door de kosten van de jeugdzorg. Het extra geld dat nu hun kant op komt, wordt gebruikt om de ontstane gaten in de begroting te dichten. De gemeente Venlo reageerde op de NOS: "Het begrip 'extra geld' is onjuist en daarmee een frame. Het is een incidentele compensatie."

Een andere factor die speelt, is dat het steeds eenmalige budgetten zijn. Daarmee is het lastiger om wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken. Ook is het geld niet geoormerkt door het kabinet, wat het mogelijk maakt om het geld aan andere maatschappelijke doelen te besteden. Zo is het budget voor de jeugdzorg besteed aan een cultureel centrum of aan nieuwe wegen, schrijft de NOS .

Demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis zegt dat een nieuw kabinet moet besluiten over structureel geld voor de jeugdzorg.