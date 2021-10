De politie weet wie de mogelijke verdachte is die zaterdagavond in de buurt van een café in Utrecht een 37-jarige man doodschoot.

Die identiteit kwam naar voren uit getuigenverklaringen. De verdachte is nog wel voortvluchtig. Het slachtoffer kwam uit Utrecht.

Het incident vond zaterdagavond plaats bij een café aan de Vleutenseweg. De toedracht is nog volledig onbekend, aldus een politiewoordvoerder. Wel vermoedt de politie dat er aan de schietpartij een ruzie voorafging.

RTV Utrecht meldt op basis van een getuige dat er in de nacht van zaterdag op zondag veel politie op de been was bij een woonwagenkamp aan de Orinocodreef in de Utrechtse wijk Overvecht. De woordvoerder bevestigt dat de politie vanwege het onderzoek naar de fatale schietpartij op de Orinocodreef was. Meer kan de zegsvrouw er niet over vertellen.

Bij het schietincident raakte ook een vrouw gewond. Zij kon op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis, maar ze was zondagochtend nog niet aanspreekbaar. De politie kon verder nog niets zeggen over haar identiteit.

Zondag gaat de politie nog meer getuigen horen. Ook roept de politie mensen die camerabeelden hebben of informatie die leidt naar de verblijfplaats van de verdachte op zich te melden.