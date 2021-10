Vrijwel in het hele land komt in de ochtend dichte mist voor. In de loop van de ochtend verdwijnt die mist weer.

Met uitzondering van de Waddeneilanden heeft het KNMI voor het hele land code geel afgekondigd vanwege de mist. Op sommige plekken is er minder dan 200 meter zicht. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hier hinder van ondervinden.

Gedurende de ochtend breekt de zon vaker door en in de middag wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af. De temperatuur ligt zondagmiddag rond de 16 graden.

In de avond en nacht neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en is een enkele bui mogelijk.

