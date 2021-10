Als gevolg van een schietpartij in de buurt van een café aan de Vleutenseweg in Utrecht is zaterdagavond een persoon om het leven gekomen. De politie is nog op zoek naar de dader. Mogelijk is er een tweede slachtoffer gevallen bij het schietincident.

Die persoon zou zelf naar het ziekenhuis zijn gegaan. Zijn toestand is stabiel, meldt een politiewoordvoerder.

Het is volgens een woordvoerder van de politie nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en waarom er is geschoten. "We zijn nu druk bezig met het horen van getuigen."