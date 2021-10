Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een regeling getroffen met de voormalige hoofdofficieren Marc van Nimwegen en Marianne Bloos. Wat de regeling inhoudt, willen beide partijen niet zeggen. Een mededeling over de regeling op het intranet van het OM is ingezien door de Volkskrant.

Van Nimwegen en Bloos werden eind 2019 ontslagen omdat ze gelogen zouden hebben over hun geheime liefdesrelatie. In augustus 2020 liet het OM weten dat er geen strafrechtelijk onderzoek zou komen. Het OM had geen aanwijzingen dat zij strafbare feiten hebben gepleegd.

Met de overeenkomst zijn alle nog lopende procedures rond het ontslag van Van Nimwegen en Bloos van de baan. De nu getroffen regeling voelt als eerherstel voor Van Nimwegen en Bloos, zegt hun advocaat Robert Hein Broekhuijsen.

Vorige week werd bekend dat Bloos is benoemd tot buitengewoon raadslid bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).