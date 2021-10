Sinds het voorjaar zijn er 4.969 wilde zwijnen op de Veluwe afgeschoten, blijkt uit cijfers van Faunabeheer Gelderland. Het huidige jachtseizoen duurt nog tot 1 februari 2022, maar toch werden er pas twee keer eerder meer zwijnen in een seizoen afgeschoten.

Het hoge afschotcijfer is een gevolg van een overschot aan wilde zwijnen op de Veluwe dit jaar. Deze zomer werd de totale populatie geschat op ruim tienduizend, bijna twee keer zo veel als in 2019. In 2020 waren er geen tellingen in verband met de coronacrisis.

Dat aantal van 10.000 is veel te groot: op de Veluwe is eigenlijk maar ruimte voor 1.350 wilde zwijnen. Om de populatie weer op peil te krijgen, mogen er dit jachtseizoen dus 8.845 zwijnen worden afgeschoten. In de afgelopen drie maanden werd dus al een aantal van bijna 5.000 gerealiseerd.

Dat het aantal zwijnen dit jaar zo groot is, komt door een enorm voedseloverschot. De afgelopen acht jaar waren goede 'mastjaren', wat betekent dat er veel eikels en beukennootjes op de Veluwe waren. Deze noten zijn belangrijk voedsel voor wilde zwijnen. Faunabeheer Gelderland verwacht dat de beschikbare hoeveelheid voedsel voor zwijnen komend jaar daalt.

De verwachting is dan ook dat een groot aantal wilde zwijnen zal overlijden door voedselgebrek. Dit zal bijdragen aan het bereiken van de doelstand van 1.350, verwacht Faunabeheer Gelderland.