Het aantal meldingen van antihomogeweld bij de politie-eenheid Rotterdam neemt toe en de aard van de meldingen wordt heftiger, zo zegt voorzitter Iris Bekker van Roze in Blauw Rotterdam in gesprek met NU.nl. Het geweld gaat zo ver dat homo's in elkaar worden geslagen en soms zelfs worden ontvoerd.

"Eerst bestonden de meldingen uit bespugen en treiterijen. Heel vervelende incidenten, want dat is niet normaal. Maar je ziet nu dat mensen in elkaar geslagen worden, worden beroofd en zelfs worden ontvoerd", vertelt Bekker, die sinds 2015 voorzitter is van het Rotterdamse netwerk binnen de politie voor de lhbtiq+-gemeenschap.

Die zware geweldsdelicten vinden veelal plaats op zogeheten mannenontmoetingsplaatsen. Via homodatingssites spreken mannen af om elkaar op die plekken te ontmoeten. In sommige gevallen maken kwaadwillende mannen daar misbruik van.

"De homoseksuele man denkt dat hij afspreekt met een andere homo- of biseksuele man, maar eenmaal op de locatie gaat het mis. Dan worden ze beroofd en dat lijkt dan te maken te hebben met dat hij homoseksueel of biseksueel is", legt Bekker uit.

Van het geweld dat tegen hen wordt gebruikt, doen lang niet alle lhbtiq+'ers melding of aangifte bij de politie. "Veel mannen die op een mannenontmoetingsplaats komen, gaan door het leven als heteroseksuele man. Op het moment dat iemand hem daar dan berooft, gaat diegene zich niet melden bij de politie, want dan bestaat de kans dat hij geout wordt", aldus Bekker.

Niet altijd melding vanwege veelheid aan incidenten

De voorzitter van Roze in Blauw Rotterdam merkt ook dat er lang niet altijd melding of aangifte wordt gedaan van discriminatie of antihomogeweld, omdat het zo vaak voorkomt. "Mensen zeggen: 'Als ik alles moet melden wat me overkomt, dan ben ik elke dag aan het melden.' Maar als iets niet wordt gemeld, dan is het er niet."

Bekker hamert er ook op om op een veilige manier te daten, een tip die ze overigens ook aan heteroseksuelen geeft. "Date in een openbare ruimte of laat mensen weten waar je bent en spreek niet thuis af. Of leg een briefje thuis neer waar je hebt afgesproken. Stel dat er iets gebeurt, dan weten ze in ieder geval waar je bent."

“Wat voor pijn doet het als iemand hand in hand met een man loopt?” Iris Bekker, voorzitter Roze in Blauw Rotterdam

'Hoop dat we uiteindelijk kunnen stoppen met Roze in Blauw'

Inmiddels heeft elke politie-eenheid in Nederland een Roze in Blauw-afdeling. De initiatieven van homo-emancipatie binnen de politie ontstonden in Den Haag en Amsterdam. Roze in Blauw bestaat sinds 2011 in Rotterdam.

Bij veel evenementen is Roze in Blauw aanwezig om mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap, maar ook heteroseksuelen, erop te wijzen dat er een meldpunt voor antihomogeweld is.

"Uiteindelijk hoop ik dat we met Roze in Blauw kunnen stoppen", zegt Bekker. "Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren, omdat het zo'n ingewikkeld onderwerp is."

Snappen doet ze dat overigens niet. "Je moet kunnen zijn wie je bent. Wat voor pijn doet het als iemand hand in hand met een man loopt, of liever een jurk dan een broek draagt? Liefde is fijn en dat gun ik iedereen. Hoe kan je een ander daar dan op veroordelen, als het jou geen kwaad doet?"