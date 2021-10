Forenzen moeten vrijdagavond op veel plekken in Nederland stapvoets rijden doordat op veel snelwegen ongelukken hebben plaatsgevonden. De ANWB telde op het hoogtepunt zo'n 648 kilometer file, goed voor de op een na drukste spits van het jaar.

Omstreeks 18.20 uur was een groot deel van files opgelost en stond er nog zo'n 350 kilometer file.

De langste files stonden op de A50 en A58. Op de laatstgenoemde weg stond een auto in brand en liep de vertraging op tot meer dan een uur. Op de A2 was het rond 18.20 uur op diverse punten nog altijd erg druk. Op de weg staat in totaal 47 kilometer file.

Volgens een woordvoerder van de ANWB lijkt het erop dat veel Nederlanders hun spullen hebben gepakt om een weekendje weg te gaan, "omdat de weersvoorspellingen goed zijn". Daarom zou het drukker zijn op de weg dan normaal.