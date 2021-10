De ultieme poging van de politie Noord-Holland om het lichaam van de verdwenen Sumanta Bansi te vinden heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dat meldt de politie vrijdag via Twitter.

Agenten waren sinds maandag in de weer met een Veteranen Search Team en collega's van de Landelijke Eenheid in het recreatiegebied De Hulk, nabij Scharwoude. Met een graafmachine werd een groot deel van het gebied afgegraven.

In De Hulk is al meermaals gezocht naar de verdwenen studente, omdat de politie vermoedt dat het lichaam van Bansi in het gebied is gedumpt. Eerder werd bekend dat agenten Google-locatiegegevens van verdachten hebben ingezien.

Eerder werd in het gebied een afgebroken schep aangetroffen en sloeg ook een speurhond aan bij een zoektocht naar Bansi, maar het lichaam van de jonge vrouw is nog steeds niet gevonden.

Bansi werd mogelijk slachtoffer van eerwraak

Bansi verdween in februari 2018. De politie gaat ervan uit dat de studente slachtoffer is geworden van een misdrijf. Mogelijk is er gehandeld uit eerwraak, omdat Bansi zwanger zou zijn geraakt van Manodj B. Zij zou het kind hebben willen houden.

Eerder bleek dat B. in afgeluisterde gesprekken heeft gezegd dat hij Bansi om het leven heeft gebracht. Ook sprak hij over het "weggooien van een moordwapen".