Het is vanaf komende jaarwisseling verboden om zelf vuurwerk af te steken in Amsterdam. De gemeente meldt vrijdag in plaats daarvan met een nieuwjaarsviering op het Museumplein en meerdere professionele vuurwerkshows te komen.

De gemeenteraad besloot eerder al dat het afsteken van vuurwerk in de stad wordt verboden. Om het verbod mogelijk te maken, is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nu aangepast.

De gemeente Amsterdam laat weten het vuurwerkverbod in te stellen omdat "Oud en Nieuw in Amsterdam een feest moet worden waarop de stad samen het begin van een nieuw jaar viert, zonder de overlast en incidenten die worden veroorzaakt door vuurwerk".

In plaats daarvan wordt het Museumplein middelpunt van de jaarwisseling, waar naast een vuurwerkshow ook optredens zijn. Daarnaast wil de gemeente dit jaar in ieder stadsdeel een professionele vuurwerkshow organiseren. In welke vorm de evenementen dit jaar door kunnen gaan, blijft wel afhankelijk van de coronamaatregelen, benadrukt de gemeente.

Het blijft nog wel mogelijk om consumentenvuurwerk te kopen in de stad, maar dat mag dus niet meer worden afgestoken. De gemeente zegt de inwoners van Amsterdam hier de komende tijd op te wijzen met een informatiecampagne.

Ook in Rotterdam en Nijmegen geldt een volledig afsteekverbod, bleek vrijdag uit een rondgang van NU.nl. Andere grote steden lijken in te zetten op een toekomstig vuurwerkverbod, terwijl het in Den Haag en Breda nog wel toegestaan is zelf vuurwerk af te steken.